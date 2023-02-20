20 февраля
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Потребитель

Вкусен блин, да дорог. Цена стопки блинов выросла на 7%

Средний чек на продукты для блинов в феврале вырос на 7%. Об этом сообщают РИА Новости.

Блины.
Блины.
freepik.com/mdjaff

Аналитики сделали расчеты на основании традиционного рецепта блинов: 500 мл молока, 2 яйца, 200 г муки, 3 столовые ложки подсолнечного масла, столовая ложка сахара и пол чайной ложки соли.

Такой блинный набор обойдется россиянам в среднем в 93 рубля в феврале 2023 года. Цены разнятся в зависимости от региона: в Москве приготовление блинов будет стоить 99 рублей, в Санкт-Петербурге — 96 рублей, а в Новосибирске — 103 рубля.

Аналитики также выяснили, что заведения общепита подняли цены на традиционное блюдо Масленицы. В среднем блины стоят 142 рубля, что на 18% выше уровня 2022 года.

Выросли цены и на сладкие добавки к блинам. Цена банки варенья в среднем составила 148 рублей, а сгущенки — 107 рублей. Это на 2% выше уровня прошлого года.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как купить качественные замороженные блины.

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