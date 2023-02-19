Круглые, как солнышки. Как купить качественные замороженные блины

Специалисты Роспотребнадзора в преддверии Масленицы рассказали, как купить качественные готовые блины в магазине. Об этом сообщает ТАСС .

Специалисты заявляют, что магазинные блины не должны быть слипшимися, а тесто не должно быть потемневшим. В противном случае это значит, что продукт замораживали несколько раз.

О качественном продукте свидетельствует следующее — все блины должны быть примерно одинакового размера, плотно свернутыми, кремового или слегка коричневого цвета.

В составе хороших вкусных блинов должны быть мука, молоко и куриные яйца. Также не запрещено использовать сухое молоко, яичный порошок и растительный белок.

В 2023 году масленица проходит с 20 по 26 февраля.