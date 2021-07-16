В России появились новые льготы по налогу на имущество. Кому они предназначены

Федеральная налоговая служба на своем сайте опубликовала разъяснения о применении новых льгот по налогу на имущество. Они были установлены специальным ФЗ № 305 от 2 июля. Рассказываем, что изменится.

Для налогового периода 2020 года

От транспортного налога освобождены весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил, зарегистрированные до дня вступления в силу Федерального закона от 23.04.2012 № 36-ФЗ.

Для налогового периода 2021 года

От налогообложения освобождаются земельные участки религиозных организаций, предназначенные для размещения зданий, строений и сооружений религиозного и благотворительного назначения.

На Покровском соборе Барнаула заменили купол колокольни. 14 октября 2016 года. Михаил Хаустов

Для налогового периода 2022 года

С 2022 года в случае изъятия (отчуждения) транспортного средства у собственника исчисление транспортного налога будет прекращаться с первого числа месяца, когда такое транспортное средство было принудительно изъято, а не с даты снятия его с учета в регистрирующих органах.

Для организаций — владельцев железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, действие льготной ставки по налогу на имущество, не превышающей 1,6%, продлено на 2022−2023 гг.

С 2022 года в отношении прекратившего существование объекта налогообложения исчисление налога на имущество организаций будет прекращаться с первого числа месяца его гибели или уничтожения, а не с даты снятия с кадастрового учета и государственной регистрации прекращения прав на него. Для этого потребуется представить в налоговый орган заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения.