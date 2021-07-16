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Экономика

В России появились новые льготы по налогу на имущество. Кому они предназначены

Федеральная налоговая служба на своем сайте опубликовала разъяснения о применении новых льгот по налогу на имущество. Они были установлены специальным ФЗ № 305 от 2 июля. Рассказываем, что изменится.

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Дача. Недвижимость. Загородный дом.
CC0

Для налогового периода 2020 года

От транспортного налога освобождены весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил, зарегистрированные до дня вступления в силу Федерального закона от 23.04.2012 № 36-ФЗ.

Для налогового периода 2021 года

От налогообложения освобождаются земельные участки религиозных организаций, предназначенные для размещения зданий, строений и сооружений религиозного и благотворительного назначения.

На Покровском соборе Барнаула заменили купол колокольни. 14 октября 2016 года.
На Покровском соборе Барнаула заменили купол колокольни. 14 октября 2016 года.
Михаил Хаустов

Для налогового периода 2022 года

С 2022 года в случае изъятия (отчуждения) транспортного средства у собственника исчисление транспортного налога будет прекращаться с первого числа месяца, когда такое транспортное средство было принудительно изъято, а не с даты снятия его с учета в регистрирующих органах.

Для организаций — владельцев железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, действие льготной ставки по налогу на имущество, не превышающей 1,6%, продлено на 2022−2023 гг.

С 2022 года в отношении прекратившего существование объекта налогообложения исчисление налога на имущество организаций будет прекращаться с первого числа месяца его гибели или уничтожения, а не с даты снятия с кадастрового учета и государственной регистрации прекращения прав на него. Для этого потребуется представить в налоговый орган заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения.

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