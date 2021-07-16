В России появились новые льготы по налогу на имущество. Кому они предназначены

Для налогового периода 2020 года
От транспортного налога освобождены весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил, зарегистрированные до дня вступления в силу Федерального закона
Для налогового периода 2021 года
От налогообложения освобождаются земельные участки религиозных организаций, предназначенные для размещения зданий, строений и сооружений религиозного и благотворительного назначения.
Для налогового периода 2022 года
С 2022 года в случае изъятия (отчуждения) транспортного средства у собственника исчисление транспортного налога будет прекращаться с первого числа месяца, когда такое транспортное средство было принудительно изъято, а не с даты снятия его с учета в регистрирующих органах.
Для организаций — владельцев железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, действие льготной ставки по налогу на имущество, не превышающей 1,6%, продлено на 2022−2023 гг.
С 2022 года в отношении прекратившего существование объекта налогообложения исчисление налога на имущество организаций будет прекращаться с первого числа месяца его гибели или уничтожения, а не с даты снятия с кадастрового учета и государственной регистрации прекращения прав на него. Для этого потребуется представить в налоговый орган заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения.