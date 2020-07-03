Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 июля 25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

В России появится еще один утилизационный сбор, который приведет к росту цен

В Госдуме подготовили поправки, которые предлагают ввести утилизационный сбор на пневматическое и огнестрельное оружие, продающееся гражданам, пишет РБК.

В Государственной думе.
В Государственной думе.
duma.gov.ru

Документ разработали по инициативе главы Удмуртии Александра Бречалова. Напомним, в республике находится завод концерна «Калашников» — крупнейшего российского производителя боевого автоматического и снайперского оружия.

Инициатива предусматривает введение с 1 января 2021 года утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное (гладкоствольное и нарезное) оружие, предназначенное для продажи гражданам.

Размер сбора на утилизацию будет единоразовым и фиксированным — 3 тыс. рублей за единицу пневматического оружия и 10 тысяч за огнестрельное оружие (единоразовый сбор).

Ежегодно планируют получать от производителей и импортеров оружия 2,4 млрд рублей.

«Но из них 1 млрд руб. будет возвращаться российским оружейным заводам для полной компенсации выплаты утилизационного сбора (расчеты сделаны на основе данных о производстве и ввозе оружия в 2019 году). В итоге бюджет будет ежегодно получать 1,4 млрд рублей», — отмечает издание.

Ранее сообщали, что в России хотят закрыть мусоропроводы в многоэтажках, причем заплатят за это жильцы, но они от этого только выиграют.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость