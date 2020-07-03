В России появится еще один утилизационный сбор, который приведет к росту цен

В Госдуме подготовили поправки, которые предлагают ввести утилизационный сбор на пневматическое и огнестрельное оружие, продающееся гражданам, пишет РБК .

Документ разработали по инициативе главы Удмуртии Александра Бречалова. Напомним, в республике находится завод концерна «Калашников» — крупнейшего российского производителя боевого автоматического и снайперского оружия.

Инициатива предусматривает введение с 1 января 2021 года утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное (гладкоствольное и нарезное) оружие, предназначенное для продажи гражданам.

Размер сбора на утилизацию будет единоразовым и фиксированным — 3 тыс. рублей за единицу пневматического оружия и 10 тысяч за огнестрельное оружие (единоразовый сбор).

Ежегодно планируют получать от производителей и импортеров оружия 2,4 млрд рублей.

«Но из них 1 млрд руб. будет возвращаться российским оружейным заводам для полной компенсации выплаты утилизационного сбора (расчеты сделаны на основе данных о производстве и ввозе оружия в 2019 году). В итоге бюджет будет ежегодно получать 1,4 млрд рублей», — отмечает издание.

Ранее сообщали, что в России хотят закрыть мусоропроводы в многоэтажках, причем заплатят за это жильцы, но они от этого только выиграют.