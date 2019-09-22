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Экономика

В России ввели «индекс самогона»

Производство и потребление самодельного алкоголя является одним из индикаторов экономического положения в стране, считают эксперты Финансового университета при правительстве России. Ученые решили ввести новый индекс экономического кризиса — Индекс производства самогона, пишет «Российская газета».

Алкоголь.
Алкоголь.
СС0

В исследовании ученых говорится, что по мере нарастания экономических трудностей население старается перейти с дорогого алкоголя на более дешевую продукцию, в том числе и собственного производства. Соответственно, рост потребления самодельного или нелегального алкоголя означает снижение реальных доходов граждан.

И наоборот: снижение производства и потребления самодельного спиртного свидетельствует о повышении платежеспособности россиян, уверены в Финуниверситете.

Анализ результатов исследований показал, что в городах с населением более 250 тысяч человек только 4,5% респондентов знают примеры самогоноварения или изготовления вина в домашних условиях. И еще одному проценту известны случаи торговли самодельным алкоголем.

Чаще всего изготовлением самогона и вина занимаются жители Ульяновска, Саранска, Астрахани, Липецка и Новороссийска.

Ранее Союз производителей алкогольной продукции предложил Минфину России установить минимальную розничную цену на водку на следующий год в размере 233 рубля за 0,5 литра.

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