В России предложили выдавать налоговый вычет при оформлении ипотеки

Такое предложение вице-премьеру Марату Хуснуллину направила федеральная риелторская сеть «Этажи».
«Мы предлагаем вариативный подход: люди смогут воспользоваться налоговым вычетом в качестве первоначального взноса. Тогда, если накопленные выплаты составляют меньше 260 тыс. рублей, человек получит остальные деньги уже после покупки. Или можно будет получить вычет как сегодня», — рассказал директор сети Ильдар Хусаинов.
Расчет предлагают производить исходя из размера налога на доходы покупателя, уплаченные за последние три года до оформления ипотеки.
В опрошенных изданием банках полагают, что риски у заемщиков в таком случае минимальны.
Предложение поддержали и представители стройотрасли. По их мнению, это позволит «раньше въехать в свою квартиру».
«Из-за низких или серых зарплат в регионах наиболее эффективно эта мера может работать совместно с другими инструментами поддержки — например, материнским капиталом», — пояснил изданию эксперт.
Представитель вице-премьера отметил, что инициатива в аппарат Хуснуллина еще не поступила, но ее рассмотрят после получения.
Ранее назвали российские регионы с самыми низкими ставками по ипотеке.