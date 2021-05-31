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Экономика

В России предложили выдавать налоговый вычет при оформлении ипотеки

Покупателям квартир предложили выдавать налоговый вычет до 260 тыс. рублей при оформлении ипотеки, пишут «Известия».

Ипотека.
Ипотека.
unsplash.com.

Такое предложение вице-премьеру Марату Хуснуллину направила федеральная риелторская сеть «Этажи».

«Мы предлагаем вариативный подход: люди смогут воспользоваться налоговым вычетом в качестве первоначального взноса. Тогда, если накопленные выплаты составляют меньше 260 тыс. рублей, человек получит остальные деньги уже после покупки. Или можно будет получить вычет как сегодня», — рассказал директор сети Ильдар Хусаинов.

Расчет предлагают производить исходя из размера налога на доходы покупателя, уплаченные за последние три года до оформления ипотеки.

Расчет ипотеки.
Расчет ипотеки.
Фото Анны Зайковой

В опрошенных изданием банках полагают, что риски у заемщиков в таком случае минимальны.

Предложение поддержали и представители стройотрасли. По их мнению, это позволит «раньше въехать в свою квартиру».

«Из-за низких или серых зарплат в регионах наиболее эффективно эта мера может работать совместно с другими инструментами поддержки — например, материнским капиталом», — пояснил изданию эксперт.

Представитель вице-премьера отметил, что инициатива в аппарат Хуснуллина еще не поступила, но ее рассмотрят после получения.

Ранее назвали российские регионы с самыми низкими ставками по ипотеке.

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