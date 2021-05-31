В России предложили выдавать налоговый вычет при оформлении ипотеки

Такое предложение вице-премьеру Марату Хуснуллину направила федеральная риелторская сеть «Этажи».

«Мы предлагаем вариативный подход: люди смогут воспользоваться налоговым вычетом в качестве первоначального взноса. Тогда, если накопленные выплаты составляют меньше 260 тыс. рублей, человек получит остальные деньги уже после покупки. Или можно будет получить вычет как сегодня», — рассказал директор сети Ильдар Хусаинов.