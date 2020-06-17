В России предложили ввести новое пособие для родителей-одиночек

В России могут ввести временное дополнительное пособие для отцов и матерей, которые одни воспитывают детей, сообщает RT .

С соответствующей инициативой выступил Национальный родительский комитет (НРК). Предложение направили в Госдуму и правительство России.

Председатель НРК Ирина Волынец отметила, что в связи с пандемией коронавируса в стране сложилась непростая экономическая ситуация.

«Прошу вас предоставить ежемесячную компенсацию матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчета не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи», — говорится в обращении.

Волынец подчеркнула, что родители-одиночки остаются незащищенной социальной группой, несмотря на то, что детям разных возрастов государство уже выделило средства на пособия.

При этом, отметила глава НРК, все действующие льготы и пособия для этой группы родителей необходимо сохранить в полном объеме.