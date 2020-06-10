Путин одним росчерком сделал пособия на малолетних детей больше

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Теперь ежемесячное минимальное пособие по уходу за ребенком составляет 6752 рубля вместо прежних 1500 рублей за первого ребенка и 3000 рублей — за каждого последующего.
Максимальный размер пособий увеличен с 6000 рублей до 13 504 рублей. Пособие смогут получить неработающие граждане, в том числе студенты.
Напомним, с 1 июня в России начала перечислять «коронавирусные» выплаты на детей. На каждого ребенка от 3 до 16 лет приходится по 10 тыс. рублей.