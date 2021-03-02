В России продукты за год подорожали почти в 8 раз больше, чем в Евросоюзе

В России за месяц стоимость овощей увеличилась на 6,3%, в среднем по Евросоюзу — на 3,7%.
«В целом за год индекс потребительских цен в РФ увеличился в январе на 5,2%, за месяц — на 0,7%. В ЕС — на 1,2% и 0,3% соответственно», — отмечает издание.
В январе 2021 года наибольший рост цен по сравнению с предыдущим месяцем зафиксировали в Армении (2,2%), Турции (1,7%), Германии (1,4%). По сравнению с январем предыдущего года — в Турции (15%), Киргизии (10,1%) и Белоруссии (7,7%).
По данным Росстата, в январе во многих странах ЕС повысились потребительские цены на продукты питания. Больше всего в Чехии (3%), Германии (2,6%) и Польше (2%).
Относительно предыдущего месяца в январе 2021 года в ЕС значительно выросли цены на овощи, масла и жиры, рыбу и морепродукты.
Ранее сообщали, что у россиян в январе 2021 года на 82% вырос «индекс свободных денег».