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Экономика

У россиян на 82% вырос «индекс свободных денег»

«Индекс свободных денег» в России в январе 2021 года вырос на 82% по сравнению с декабрем 2020 года, пишут «Известия» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Индекс свободных денег" рассчитывается как разница между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги (продукты питания, товары повседневного спроса, услуги ЖКХ, транспортные и другие услуги).

Аналитики, зафиксировав увеличение, назвали его рекордным за всю историю наблюдений — с начала 2019 года.

Большой рост отчасти объяснили сезонностью: после предновогоднего потребительского ажиотажа россияне обычно снижают расходы.

«В этом году эффект усилен снизившимися из-за ограничений возможностями трат на новогодних праздниках», — объяснила исполнительный директор «Ромира» и Mile Group Инна Караева.

По ее словам, в 2020 году россияне растянули крупные покупки на весь год, а не потратили значительную сумму в декабре.

«Это создало предпосылки для формирования новых денежных накоплений», — пояснила Караева.

Ранее сообщали, что россияне совсем перестали верить в светлое экономическое будущее.

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