По данным опроса рекрутингового сервиса hh.ru, средняя заработная плата эколога в России за период с января по май 2024 года составила 65,6 тыс. рублей, информирует «Газета.Ru».

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, заработная плата экологов увеличилась на 18%. Спрос на таких специалистов за год вырос на 23%.

Наиболее высокие зарплаты предлагают экологам в следующих отраслях:

строительный бизнес — 102,3 тыс. рублей в среднем;

лесная промышленность — 85 тыс. рублей;

добывающая отрасль — 83,3 тыс. рублей;

химическое производство и образовательные учреждения — по 80 тыс. рублей.

Больше всего экологи востребованы в Москве — каждая десятая вакансия (11%) приходится на столицу. В лидеры также входят Санкт-Петербург (7%), Московская область (5%), Краснодарский край (5%) и Свердловская область (4%).

Чаще всего в экологах нуждаются компании из строительной отрасли (24%), сферы продуктов питания (13% вакансий), добывающей отрасли (9%), нефтегазового сектора и металлургии (по 8%).

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