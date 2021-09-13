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Экономика

В России шоколад подорожает на 25%

Шоколадная продукция в России подорожает на 25%. Связано это с ростом стоимости сырья, сообщил генеральный директор кондитерской фабрики «Алкион» Алексей Грачев, пишет ura.ru.

Шоколад
Шоколад
ССО

«Если стоимость сырья выросла на 10%, дальше идет цепочка — производители, у которых есть дистрибьюторы, у тех ритейл, каждый делает свою наценку. В итоге на полке продукт может оказаться минимум на 25% дороже», — объяснил Алексей Грачев.

По мнению эксперта, рост стоимости самого сырья связан с мировой инфляцией: «Связано это с общемировой инфляцией, особенностью логистики, так как сырье, тертое какао, — импортное. Сюда добавляется и внутренняя инфляция, подорожало сухое молоко, в два раз поднялся в цене сахар».

Владелец и генеральный директор шоколадной фабрики ShokoBox Андрей Шарков подчеркнул, что сказывается на стоимости шоколада и курс доллара.

Стоимость шоколада резко возрастет под действием «небывалых» ценовых максимумов на пальмовое масло, следует из прогноза Bloomberg.

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