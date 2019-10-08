Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 октября 8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

В России собираются увеличить налоги для малого бизнеса

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает РИА Новости.

Налоги. Бухгалтерия.
Налоги. Бухгалтерия.
открытые источники (CC0)

В соответствии с Налоговым кодексом, ведомство ежегодно проводит индексацию с учетом изменения потребительских цен.

Коэффициент-дефлятор для применения налога на вмененный доход (ЕНВД) планируют повысить с 1,915 до 2,009, а показатель для торгового сбора — увеличить с 1,317 до 1,382, для патентной системы — с 1,518 до 1,592.

Для расчета налога на доходы физлиц (НДФЛ) собираются использовать коэффициент 1,813. В 2018 году он составил 1,729.

Ранее Минфин отсрочил включение в Налоговый кодекс трех неналоговых платежей — платы за проезд большегрузов («Платон»), за негативное воздействие на окружающую среду и экологического сбора. Власти посчитали, что внедрение этих платежей в налоговую систему затруднительно по техническим и финансовым причинам.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость