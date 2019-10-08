В России собираются увеличить налоги для малого бизнеса

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает РИА Новости.

В соответствии с Налоговым кодексом, ведомство ежегодно проводит индексацию с учетом изменения потребительских цен.

Коэффициент-дефлятор для применения налога на вмененный доход (ЕНВД) планируют повысить с 1,915 до 2,009, а показатель для торгового сбора — увеличить с 1,317 до 1,382, для патентной системы — с 1,518 до 1,592.

Для расчета налога на доходы физлиц (НДФЛ) собираются использовать коэффициент 1,813. В 2018 году он составил 1,729.

Ранее Минфин отсрочил включение в Налоговый кодекс трех неналоговых платежей — платы за проезд большегрузов («Платон»), за негативное воздействие на окружающую среду и экологического сбора. Власти посчитали, что внедрение этих платежей в налоговую систему затруднительно по техническим и финансовым причинам.