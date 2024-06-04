По данным опроса , проведенного сервисом Superjob, в России увеличилось количество людей, которые считают, что нужно больше тратить, до 21%, и одновременно снизилось число тех, кто предпочитает экономить, до 39%.

В ходе исследования, проведенного осенью 2023 года, было выявлено иное соотношение: 14% респондентов предпочитали тратить больше и 49% — экономить.

Исследование также показало, что наиболее распространенными целями накоплений среди россиян являются создание финансовой подушки безопасности (29%), путешествия и отдых (23%), покупка недвижимости (21%), обеспечение будущего детей (16%). Еще 14% опрошенных экономят с целью получения пассивного дохода в будущем. При этом каждый третий россиянин, имеющий накопления, старается откладывать от 10 до 25% своего заработка.

Были выявлены гендерные различия в подходах к накоплению средств. Женщины чаще откладывают деньги на путешествия и медицинские услуги, в то время как мужчины предпочитают копить на недвижимость, автомобили и открытие собственного дела.

Граждане моложе 34 лет обычно копят на покупку недвижимости, автомобиля, брендовых вещей или для открытия бизнеса. Люди старше 45 лет предпочитают откладывать средства на непредвиденные расходы.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о скором росте жилищно-коммунальных расходов.

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