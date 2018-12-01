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Экономика
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В России запускают проект по борьбе с бедностью

В России стартует пилотный проект по снижению уровня бедности. Об этом говорится в приложении к приказу Минтруда, сообщает ТАСС.

Карман, деньги, зарплата.
Карман, деньги, зарплата.
СС0

30 ноября глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что в 2019 году в ряде регионов пройдет эксперимент по снижению уровня бедности. Пилотные проекты будут проведены в Кабардино-Балкарской Республике, Республике Татарстан, Приморском крае, Ивановской области, Липецкой области, Нижегородской области, Новгородской и Томской областях.

На первом этапе, который стартует с 1 декабря 2018 года и продлится по 20 марта 2019 года, будет проведена оценка реального уровня и структуры бедности на региональном уровне и в разрезе муниципальных образований, выявлены основные факторы и причины бедности граждан и семей (так, будет проанализирован их уровень доходов, состояние здоровья, уровень образования, занятость, безработица, участие в программах социальной поддержки), определена доля малоимущих граждан, получающих и не получающих различные меры соцподдержки, изучены возможности перераспределения ресурсов в пользу наиболее нуждающихся граждан.

Согласно исследованию РАНХиГС, около 30% россиян живут в условиях жесткой экономии и могут позволить себе только необходимые продукты. По словам главы Минтруда, за чертой бедности в РФ живут 20 млн человек.

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