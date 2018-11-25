Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 ноября -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
113

Выяснилось, какая зарплата нужна барнаульцам для счастья

Сервис по поиску работы SuperJob попросил жителей крупнейших городов России назвать зарплату, с которой они будут чувствовать себя счастливыми. Аппетиты барнаульцев равняются 139 тыс. рублей (12,5 МРОТ). Столица Алтайского края разместилась ближе к концу этого рейтинга.

Зарплата.
Зарплата.
Открытые источники.

Самыми требовательными оказались жители Владивостока: для счастья им необходимо около 208 тыс. рублей в месяц — более 18,5 МРОТ Приморского края.

Москвичи «просили» 207 тыс. рублей и разместились на втором месте рейтинга. Эта сумма составляет 11 МРОТ по Москве. Жители Ростова-на-Дону получили третье место с запросами в 203 тыс. рублей, что составляет более 17 МРОТ для региона. Санкт-Петербург оказался в середине со 160 тыс. рублей, а замкнули рейтинг Набережные Челны и Оренбург со 116 тыс. рублей.

Новосибирск оказался на 12-м месте: жителям столицы Сибири для счастья необходимо 167 тыс. рублей в месяц или 15 МРОТ. А самые низкие требования в сравнении с уровнем МРОТ оказались у жителей Новокузнецка — 136 тыс. рублей или 9 минимальных размеров оплаты труда, который в этом регионе выше, чем в других городах Сибири (15 тыс. против 11,1 тыс.)

Специалисты портала опросили по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, и по 500 респондентов из остальных городов численностью свыше 500 тыс. человек.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость