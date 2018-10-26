У кого-то больше выросла, у кого-то меньше: министр оценил свои слова о беспрецедентном росте зарплат

Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин прокомментировал свое заявление о беспрецедентном росте зарплат в России, сказав, что хорошие новости надо оценивать позитивно, сообщает РИА Новости .

Слова Топилина о том, что зарплаты в России растут беспрецедентными темпами, вызвали активное обсуждение в обществе. Министр пояснил, что он ничего не придумывает, а опирается на данные Росстата, согласно которым средняя начисленная зарплата россиян за восемь месяцев выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Максим Топилин,

министр труда и соцзащиты РФ:

Я считаю, что хорошие новости должны восприниматься нормально. А почему-то это вызывает какие-то вопросы. Я считаю, что надо все-таки нам учиться и уметь хорошие новости оценивать позитивно.

Это он сказал на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Он добавил: «Каждый на себя мерит, у кого-то больше выросла, у кого-то меньше».

Ранее «Ведомости», подтверждая рост начисленных зарплат на 11%, сообщали, что реальные зарплаты — за вычетом инфляции — за этот период увеличились на 8,4%. Кроме того, нужно иметь в виду, что в 2018 году дважды повышался уровень МРОТ, увеличившись почти вдвое.