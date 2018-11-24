Президент Путин пожурил чиновников и предложил «правильно» считать зарплату россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что реальные зарплаты и пенсии россиян намного важнее, чем усредненные показатели по стране. Об этом глава государства рассказал 23 ноября на заседании президиума Госсовета в Крыму.

«Как мы с вами знаем, важно это для людей, чтобы реальные это были деньги, а не какие-то там проценты усредненные», — цитирует слова Путин Газета.ru.

Российский лидер подчеркнул, что нужны не красивые формулировки на «бумажке», а реальное улучшение ситуации, «чтобы изменения дошли до каждого человека». «Вот сколько люди получают сегодня, завтра, послезавтра — вот это важно», — заключил Путин.

Президент также призвал развивать конкретные отрасли: здравоохранение, образование, инфраструктуру, «чтобы ситуация менялась в стране к лучшему».

«Нам нужно, чтобы люди увидели эти изменения реально, не на бумаге, не в отчетах. Модное такое выражение есть — средняя температура по больнице. Вот нам средней по больнице не нужно, нужен конкретный результат, чтобы люди увидели», — подчеркнул он.



