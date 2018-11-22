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Политика
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Губернатор добровольно будет отчитываться перед алтайскими депутатами

Правительство края перестраивает взаимоотношения с краевым заксобранием (АКЗС). Депутатов хоть и понемногу, но возвращают в процесс принятия решений. Это признают даже в оппозиционных фракциях. Например, на ближайшей сессии 29 ноября правительство внесет законопроект, по которому губернатор Виктор Томенко ежегодно будет отчитываться перед АКЗС об исполнении стратегии развития края и госпрограмм.

Сессия депутатов АКЗС.
Сессия депутатов АКЗС.
Олег Богданов, altapress.ru

Согласно проекту закона, глава региона обязан будет рассказывать о том, как реализуется стратегия региона, каждый год во втором квартале. Скорее всего, это будет происходить в рамках общего ежегодного отчета губернатора.

По словам лидера фракции «Справедливая Россия» Александра Молотова, происходит возврат к нормальному взаимодействию исполнительной и законодательной ветвей власти, когда нет откровенного доминирования одной над другой.

Владимир Семенов, руководитель фракции ЛДПР, также говорит, что сейчас сложился «продуктивный вектор взаимоотношений с оппозиционными фракциями и с АКЗС в целом».

Есть несколько подтверждений этому.

  1. Расширяются полномочия депутатов АКЗС, говорит Семенов. Например, по голосованию за бизнес-омбудсмена. Отчет губернатора за исполнение стратегии развития края, региональных госпрограмм — в эту же копилку.
  2. В сентябре парламент поддержал инициативу фракции ЛДПР по определению времени ежегодного отчета губернатора — во втором квартале. По словам Семенова, это предложение он согласовал с Виктором Томенко, когда тот был еще врио губернатора. Случаи, когда АКЗС утверждал инициативы оппозиции, до сих пор можно было пересчитать на пальцах.
  3. В этом году при подготовке проекта бюджета края на 2019 год были учтены почти все поправки от оппозиционных фракций. На этом обращают внимание и Молотов, и Семенов.
  4. По словам лидера фракции эсэров, стало легче общаться с министрами: «Они приходят на наши мероприятия, быстро реагируют за запросы».

Александр Молотов,
руководитель фракции «Справедливая Россия» в АКЗС:

У каждой ветви власти должны быть свои рычаги, не только формализованные юридически, но и содержательные, сущностные. И депутаты, и губернатор избраны народом, у нас одна цель — улучшение благосостояния людей, нужно вместе ее решать, а не заниматься перетягиваем одеяла.

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