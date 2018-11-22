Губернатор добровольно будет отчитываться перед алтайскими депутатами

Правительство края перестраивает взаимоотношения с краевым заксобранием (АКЗС). Депутатов хоть и понемногу, но возвращают в процесс принятия решений. Это признают даже в оппозиционных фракциях. Например, на ближайшей сессии 29 ноября правительство внесет законопроект, по которому губернатор Виктор Томенко ежегодно будет отчитываться перед АКЗС об исполнении стратегии развития края и госпрограмм.

Согласно проекту закона, глава региона обязан будет рассказывать о том, как реализуется стратегия региона, каждый год во втором квартале. Скорее всего, это будет происходить в рамках общего ежегодного отчета губернатора.

По словам лидера фракции «Справедливая Россия» Александра Молотова, происходит возврат к нормальному взаимодействию исполнительной и законодательной ветвей власти, когда нет откровенного доминирования одной над другой.

Владимир Семенов, руководитель фракции ЛДПР, также говорит, что сейчас сложился «продуктивный вектор взаимоотношений с оппозиционными фракциями и с АКЗС в целом».

Есть несколько подтверждений этому.

Расширяются полномочия депутатов АКЗС , говорит Семенов. Например , по голосованию за бизнес-омбудсмена. Отчет губернатора за исполнение стратегии развития края , региональных госпрограмм — в эту же копилку. В сентябре парламент поддержал инициативу фракции ЛДПР по определению времени ежегодного отчета губернатора — во втором квартале. По словам Семенова , это предложение он согласовал с Виктором Томенко , когда тот был еще врио губернатора. Случаи , когда АКЗС утверждал инициативы оппозиции , до сих пор можно было пересчитать на пальцах. В этом году при подготовке проекта бюджета края на 2019 год были учтены почти все поправки от оппозиционных фракций. На этом обращают внимание и Молотов , и Семенов. По словам лидера фракции эсэров , стало легче общаться с министрами: «Они приходят на наши мероприятия , быстро реагируют за запросы».

Александр Молотов,

руководитель фракции «Справедливая Россия» в АКЗС: