Губернатор добровольно будет отчитываться перед алтайскими депутатами

Согласно проекту закона, глава региона обязан будет рассказывать о том, как реализуется стратегия региона, каждый год во втором квартале. Скорее всего, это будет происходить в рамках общего ежегодного отчета губернатора.
По словам лидера фракции «Справедливая Россия» Александра Молотова, происходит возврат к нормальному взаимодействию исполнительной и законодательной ветвей власти, когда нет откровенного доминирования одной над другой.
Владимир Семенов, руководитель фракции ЛДПР, также говорит, что сейчас сложился «продуктивный вектор взаимоотношений с оппозиционными фракциями и с АКЗС в целом».
Есть несколько подтверждений этому.
- Расширяются полномочия депутатов АКЗС, говорит Семенов. Например, по голосованию за бизнес-омбудсмена. Отчет губернатора за исполнение стратегии развития края, региональных госпрограмм — в эту же копилку.
- В сентябре парламент поддержал инициативу фракции ЛДПР по определению времени ежегодного отчета губернатора — во втором квартале. По словам Семенова, это предложение он согласовал с Виктором Томенко, когда тот был еще врио губернатора. Случаи, когда АКЗС утверждал инициативы оппозиции, до сих пор можно было пересчитать на пальцах.
- В этом году при подготовке проекта бюджета края на 2019 год были учтены почти все поправки от оппозиционных фракций. На этом обращают внимание и Молотов, и Семенов.
- По словам лидера фракции эсэров, стало легче общаться с министрами: «Они приходят на наши мероприятия, быстро реагируют за запросы».
Александр Молотов,
руководитель фракции «Справедливая Россия» в АКЗС:
У каждой ветви власти должны быть свои рычаги, не только формализованные юридически, но и содержательные, сущностные. И депутаты, и губернатор избраны народом, у нас одна цель — улучшение благосостояния людей, нужно вместе ее решать, а не заниматься перетягиваем одеяла.