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Путин пригласил Томенко обсудить цифровую экономику

22 ноября в Крыму состоится заседание президиума Госсовета, посвященного выполнению регионами программы по цифровому развитию экономики. Его проведет президент Владимир Путин. По данным altapress.ru, заседание будет расширенным — к участию дополнительно пригласили нескольких губернаторов, в том числе Виктора Томенко, главу Алтайского края.

Владимир Путин встретился с Виктором Томенко.
Владимир Путин встретился с Виктором Томенко.
kremlin.ru

Проведение мероприятия анонсировал замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, сообщал ТАСС.

Он напомнил губернаторам об их доле ответственности в выполнении программы по цифровому развитию страны. Кириенко подчеркнул, что это одна из приоритетных целей.

Сейчас в президиум Госсовета входит восемь губернаторов.

Напомним, в новой структуре правительства Алтайского края предусмотрено отдельное министерство по цифровому развитию. Его появление Томенко еще будучи в статусе врио анонсировал одним из первых. Ведомство возглавит Евгений Зрюмов, проректор АлтГТУ.

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