Путин пригласил Томенко обсудить цифровую экономику

Проведение мероприятия анонсировал замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, сообщал ТАСС.
Он напомнил губернаторам об их доле ответственности в выполнении программы по цифровому развитию страны. Кириенко подчеркнул, что это одна из приоритетных целей.
Сейчас в президиум Госсовета входит восемь губернаторов.
Напомним, в новой структуре правительства Алтайского края предусмотрено отдельное министерство по цифровому развитию. Его появление Томенко еще будучи в статусе врио анонсировал одним из первых. Ведомство возглавит Евгений Зрюмов, проректор АлтГТУ.