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Россияне назвали Путина ответственным за проблемы

Около двух третей россиян считают президента РФ Владимира Путина ответственным за проблемы, которые стоят перед страной, свидетельствуют результаты опроса «Левада-Центра».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
Анна Зайкова, altapress.ru

Ответственность на президента возлагают 61% опрошенных, пишут «Ведомости». Еще 22% полагают, что Путин ответственен за имеющиеся проблемы «в некоторой мере». При этом год назад доля тех и других была ниже — 55% и 21% соответственно. В 2014-м году о полной ответственности президента заявляли еще меньше россиян — 52%.

Растет также социальное напряжение среди россиян. По сравнению с прошлым годом увеличилось число проблем, которые беспокоят россиян — рост цен, обнищание, безработица.

Между тем несколько месяцев назад социологи отметили рост рейтинга одобрения работы Путина, пишет ura.ru. Эксперты связывали это с успешным выступлением сборной России на чемпионате мира по футболу — 2018, сообщала «Национальная служба новостей».

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