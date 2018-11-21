Палец в ухо: зафиксировано резкое снижение одобрения работы депутатов и сенаторов

Показатели одобрения работы Государственной Думы и Совета Федерации резко снизились, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Верхняя и нижняя палаты российского парламента продемонстрировали самую ощутимую утрату доверия среди государственных и общественных институтов страны.

Если в ноябре 2017 года их деятельность одобряли 48,2% и 55,5% опрошенных соответственно, сейчас этот показатель составил 35,9% и 41,5%. Эксперт — руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ — Михаил Мамонов считает это прямым следствием изменений в пенсионной системе.

В целом показатели отношения к государственным и общественным институтам стабилизировались после существенного снижения в середине лета.

Так, 85,5% участников опроса одобрили деятельность Вооруженных сил РФ, 69,5% респондентов довольны деятельностью Русской православной церкви, 55,9% удовлетворены работой правоохранительных органов.

Снижение уровня одобрения помимо парламента показали также СМИ (55,4% респондентов против 63,8% опрошенных в ноябре 2017 года), Общественная палата (43,8% против 52,5%), пишет polit.ru.

Участие в опросе приняли 1600 россиян в возрасте от 18 лет из всех регионов страны.

Путин и Медведев

В сентябре социологи ВЦИОМ продолжали фиксировать снижение уровня одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина и правительства под руководством Дмитрия Медведева.

Дмитрий Медведев и Владимир Путин. kremlin.ru

Работу главы государства одобрили 63% (в конце июля — 66,1%).

Работу Дмитрия Медведева и кабинета министров в последнее время одобряют 33,8% и 40,1% респондентов соответственно.

Рейтинг доверия среди жителей России к Владимиру Путину персонально как политику также снижается. Сейчас президенту доверяют 35,9% респондентов.

Антигерои и раздражение

Депутат Госдумы Олег Быков, которому во время обсуждения Бюджетного кодекса РФ засунули палец в ухо, мгновенно стал антигероем информповестки.

Депутат Олег Быков. Скрин с видео.

Россияне крайне негативно оценили развлечения народных избранников на заседании. Это произошло почти сразу после того, как парламентарий Александр Хинштейн показал своим подписчикам фото обеда из столовой Госдумы — пытался доказать, что депутаты тратят на свой обед значительно больше, чем 60 рублей (обед депутату обошелся в 253 рубля). Однако соцсети взорвались: «Для вас и это копейки».

Россияне высмеяли даже депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко, который пытался выжить на 3,5 тысячи рублей в месяц, пишет ura.ru. Депутат решил доказать, что прожить на эту сумму невозможно, даже «питаясь макарошками», как посоветовала экс-министр труда Саратовской области Наталья Соколова. После этого Бондаренко намерен добиваться повышения прожиточного минимума. Однако его усилия не были оценены согражданами, которые посоветовали ему «работать, а не устраивать шоу».

Создается впечатление, что абсолютно любой поступок народных избранников, попадающий в поле зрения россиян, вызывает у последних не просто отрицательную реакцию, а настоящее отторжение.