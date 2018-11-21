Палец в ухо: зафиксировано резкое снижение одобрения работы депутатов и сенаторов

Если в ноябре 2017 года их деятельность одобряли 48,2% и 55,5% опрошенных соответственно, сейчас этот показатель составил 35,9% и 41,5%. Эксперт — руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ — Михаил Мамонов считает это прямым следствием изменений в пенсионной системе.
В целом показатели отношения к государственным и общественным институтам стабилизировались после существенного снижения в середине лета.
Так, 85,5% участников опроса одобрили деятельность Вооруженных сил РФ, 69,5% респондентов довольны деятельностью Русской православной церкви, 55,9% удовлетворены работой правоохранительных органов.
Снижение уровня одобрения помимо парламента показали также СМИ (55,4% респондентов против 63,8% опрошенных в ноябре 2017 года), Общественная палата (43,8% против 52,5%), пишет polit.ru.
Участие в опросе приняли 1600 россиян в возрасте от 18 лет из всех регионов страны.
Путин и Медведев
В сентябре социологи ВЦИОМ продолжали фиксировать снижение уровня одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина и правительства под руководством Дмитрия Медведева.
Работу главы государства одобрили 63% (в конце июля — 66,1%).
Работу Дмитрия Медведева и кабинета министров в последнее время одобряют 33,8% и 40,1% респондентов соответственно.
Рейтинг доверия среди жителей России к Владимиру Путину персонально как политику также снижается. Сейчас президенту доверяют 35,9% респондентов.
Антигерои и раздражение
Депутат Госдумы Олег Быков, которому во время обсуждения Бюджетного кодекса РФ засунули палец в ухо, мгновенно стал антигероем информповестки.
Россияне крайне негативно оценили развлечения народных избранников на заседании. Это произошло почти сразу после того, как парламентарий Александр Хинштейн показал своим подписчикам фото обеда из столовой Госдумы — пытался доказать, что депутаты тратят на свой обед значительно больше, чем 60 рублей (обед депутату обошелся в 253 рубля). Однако соцсети взорвались: «Для вас и это копейки».
Россияне высмеяли даже депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко, который пытался выжить на 3,5 тысячи рублей в месяц, пишет ura.ru. Депутат решил доказать, что прожить на эту сумму невозможно, даже «питаясь макарошками», как посоветовала экс-министр труда Саратовской области Наталья Соколова. После этого Бондаренко намерен добиваться повышения прожиточного минимума. Однако его усилия не были оценены согражданами, которые посоветовали ему «работать, а не устраивать шоу».
Создается впечатление, что абсолютно любой поступок народных избранников, попадающий в поле зрения россиян, вызывает у последних не просто отрицательную реакцию, а настоящее отторжение.