Россиян ждет уменьшение зарплат

В России стало больше компаний, которые планируют сокращение зарплат.

Многие работодатели намерены сокращать зарплаты сотрудникам, пишет Lenta.ru. Доля работодателей, ожидающих увеличения оплаты труда в ближайшие полгода, почти не изменилась — 44%. Однако доля тех, кто настроен на уменьшение, выросла до 15% (рост на 5% по сравнению с предыдущим исследованием.)

Рассуждая о ситуации с фондом оплаты труда, 5% представителей российских компаний заявили, что он определенно уменьшится. Еще 10% пока лишь склоняются к подобному развитию событий (в прошлом полугодии таких было 6%).

Ранее эксперты компании HeadHunter, проводившие исследования, выявили профессиональные сферы с наименьшей угрозой увольнения. Меньше других опасаются сокращений работники, занятые в сфере спорта и красоты, представители сферы добычи сырья и юристы, пишет «Росбалт».

В октябре глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил о «беспрецедентном» росте зарплат россиян в текущем году. По его словам, зарплаты выросли «и в реальном, и в номинальном выражении беспрецедентными темпами: практически на 11%". Высказывание Топилина вызвало бурную реакцию в обществе, поскольку «рост зарплат» на бумаге и реальное положение дел с доходами россиян — тема отдельной статьи в жанре экономической аналитики.

С 1 мая минимальный размер оплаты труда в РФ сравнялся с прожиточным минимумом и составил 11 тыс. 163 рубля.