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Экономика
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Россиян ждет уменьшение зарплат

В России стало больше компаний, которые планируют сокращение зарплат.

Рабочие на "Алтайском моторном заводе".
Рабочие на "Алтайском моторном заводе".
Анна Зайкова

Многие работодатели намерены сокращать зарплаты сотрудникам, пишет Lenta.ru. Доля работодателей, ожидающих увеличения оплаты труда в ближайшие полгода, почти не изменилась — 44%. Однако доля тех, кто настроен на уменьшение, выросла до 15% (рост на 5% по сравнению с предыдущим исследованием.)

Рассуждая о ситуации с фондом оплаты труда, 5% представителей российских компаний заявили, что он определенно уменьшится. Еще 10% пока лишь склоняются к подобному развитию событий (в прошлом полугодии таких было 6%).

Ранее эксперты компании HeadHunter, проводившие исследования, выявили профессиональные сферы с наименьшей угрозой увольнения. Меньше других опасаются сокращений работники, занятые в сфере спорта и красоты, представители сферы добычи сырья и юристы, пишет «Росбалт».

В октябре глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил о «беспрецедентном» росте зарплат россиян в текущем году. По его словам, зарплаты выросли «и в реальном, и в номинальном выражении беспрецедентными темпами: практически на 11%". Высказывание Топилина вызвало бурную реакцию в обществе, поскольку «рост зарплат» на бумаге и реальное положение дел с доходами россиян — тема отдельной статьи в жанре экономической аналитики.

С 1 мая минимальный размер оплаты труда в РФ сравнялся с прожиточным минимумом и составил 11 тыс. 163 рубля.

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