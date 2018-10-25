Воспитатели детсадов Алтайского края получают одну из самых низких зарплат в России

Воспитатели в детсадах Алтайского края получают одну из самых низких зарплат в России — в среднем 10 694 рубля, большинство работает сверхурочно, сообщил сайт ОНФ. Об этой и других проблемах рассказали сотрудники дошкольных учреждений образования в ходе опроса.

Ежегодный мониторинг «Зарплата и нагрузка работников дошкольных организаций» проводился в июле-августе 2018 года, в нем приняли участие 1200 педагогов из 78 регионов России. Вот топ-проблем, которые они назвали.

1. 85% воспитателей детских садов работают сверхурочно

В 2018 году сверхурочно работает на 10% больше педагогов, чем в прошлом году. Половина опрошенных, чтобы заслужить премию, вынуждены заниматься работой, которая не входит в их должностные обязанности, в том числе убирать территорию, мыть полы.

2. Воспитатели получают критически мало

Свою заработную плату 70% воспитателей считают ниже зарплаты в школах.

Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин в 2012 г. поручил довести зарплату воспитателей до средней заработной платы в сфере общего образования в каждом регионе. Но, согласно данным Росстата, этот разрыв сейчас только увеличивается: соотношение составляет 88,5% от средней зарплаты против 94,3% в 2014 году

Низкие зарплаты, согласно опросам, были зафиксированы у воспитателей Ростовской области — в среднем 10 516 рублей, Курской области — 10 521 рублей, Алтайского края — 10 694 рублей, Псковской области — 11 969 рублей, Оренбургской области — 13 319 рубле, Рязанской области — 13 375 рублей, Кировской области — 13 725 рублей, Республики Башкортостан — 13 731 рублей. Минимальные суммы, о которых сообщали педагоги, составили 5 968 рублей на руки (Республика Коми), 6 тыс. рублей (Республика Марий Эл), 7 тыс. рублей (Орловская область). Все они работают сверхурочно.

3. Система оплаты труда непрозрачная

Для многих педагогов система оплаты труда остается непрозрачной. При желании разобраться руководство не всегда идет навстречу.

Также воспитатели отмечали, что финансовые обязательства перед ними не всегда выполняются. Так, 37% опрошенных указали, что сталкивались с неправильным расчетом зарплаты, 9% - с частичной невыплатой, 5% - с незапланированными зачислениями, 2% - с полной невыплатой заработной платы. Сигналы о частичной или полной невыплате поступили из Вологодской, Волгоградской, Калининградской, Кировской и других областей, Забайкальского и Красноярского краев, республик Башкортостан и Мордовия.

4. Педагоги приобретают инвентарь за свой счет

Почти всем воспитателям приходится хотя бы время от времени приобретать игрушки, моющие средства, канцелярские товары за свой счет. Воспитатели по-прежнему часто оборудуют группы за свой счет: 58% делают это постоянно, 37% - периодически.

5. Группы детей переполнены

Если в прошлом году только 15% воспитателей сообщали о том, что в их группах занимаются 30−39 детей, то, по данным нынешнего мониторинга, — уже каждый пятый педагог. О том, что они работают с 40 малышами и более, заявили около 2% опрошенных.

В некоторых случаях воспитатели сообщали, что группы набираются из детей разного возраста, что значительно осложняет педагогическую работу. Кроме того, руководство дошкольных учреждений заставляет скрывать эти факты, чтобы избежать ответственности. Педагоги отмечают, что сохраняются сложности при реализации инклюзивного образования.