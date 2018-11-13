Депутат Госдумы заявил, что российская экономика рухнет через четыре года

В Госдуме РФ недовольны политикой правительства по концентрации дополнительных доходов бюджета в Фонде национального благосостояния (ФНБ) и отказу направить эти средства на развитие реального сектора экономики и социальной сферы.

Свои возражения на этот счет озвучили на заседании Госдумы во время обсуждения в первом чтении изменений в федеральный бюджет на 2018 год представители фракции КПРФ и «Справедливой России», пишет «Росбалт». Так, депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев заявил, что такая политика приведет страну к социально-экономическому краху.

«Вы усердно выкачиваете деньги из бюджета, доводите страну до кризиса, потом выдаете часть денег на погашение этого кризиса и затем опять начинаете выкачивать деньги. Эта цикличность приведет, по моим подсчетам, через четыре года к полному коллапсу в стране, уничтожению экономики и социальной сферы, потому что вы постоянно выкачиваете деньги», — заявил Арефьев.

Бюджетные излишки в виде дополнительных доходов от продажи нефти и газа направляются в ФНБ, недоволен депутат.

«Вот вы говорите, проедим сейчас эти деньги, а что будем есть дальше? А вы не пробовали эти деньги вложить в инфраструктурные проекты и за счет них потом есть и жить?» — обратился Арефьев с вопросом к главе Минфина Антону Силуанову.

Похожие претензии высказали и другие депутаты.

В ответ Силуанов заявил, что правительство проводит ответственную бюджетную политику.

«Либо проесть эти деньги, остаться без резервов, либо проводить более ответственную политику, чем мы и занимались все эти годы. Та „кубышка“, которая была создана, помогла нам в последнюю трехлетку, за счет этой „кубышки“ мы финансировали обязательства. Если бы ее не было, я не знаю, как бы мы исполняли наши обязательства», — сказал Силуанов.

Он заверил, что правительство «не занимается скопидомством».