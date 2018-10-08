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Детали дедолларизации: Силуанов отговаривает россиян «бежать в банк за долларами»

Правительство не собирается ограничивать хождение доллара в стране. Необходимости срочно «бежать в банки и снимать валюту» нет, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1».

Антон Силуанов.
Антон Силуанов.
Анна Зайкова, altapress.ru

Переводить долларовые счета в банках в рублевые правительство не собирается. Аппарат, наоборот, выступает против различных ограничений, заверил Силуанов.

«Что касается хождения доллара, сбережений в долларах — это выбор каждого гражданина», — рассказал Силуанов. По его словам, «бежать в банки и скорее снимать валюту» совершенно не нужно. Суть возможной дедолларизации России совершенно в другом.

«Мы либерализуем нашу внешнюю торговлю, мы либерализуем нашу деятельность и внутри страны», — сказал Силуанов, пишет ТАСС.

В августе Силуанов заявлял, что доллар становится рисковым инструментом для расчетов. В частности, он не исключил отказа от доллара при расчетах за поставки нефти и перехода на другие валюты, в том числе рубль.

Ссвои предложения по дедолларизации российской экономики озвучил и глава ВТБ Андрей Костин в разговоре с президентом Владимиром Путиным.

Костин предлагал прежде всего исключить доллар из расчетов с иностранными государствами, затем — обеспечить российскую «прописку» крупнейшим российским холдингам. И президент, по его словам, «в целом» поддержал его идею.

При этом Минфин, Минэкономразвития и ЦБ РФ уже вынесли свои предложения по плану дедолларизации экономики на рассмотрение правительства, сообщил ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

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