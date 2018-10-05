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Глава ВТБ разъяснил, откажется ли Россия полностью от доллара

Полный отказ России от доллара — это утопическая идея, заявил журналистам в пятницу глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Российско-индийского бизнес-саммита, пишет ТАСС.

Глава ВТБ Андрей Костин у президента РФ.
Глава ВТБ Андрей Костин у президента РФ.
kremlin.ru

Спите спокойно

«Нельзя пугать народ полным уходом от доллара. Это невозможно сделать, это утопически. Я же реалист, я работаю в банковском секторе. Поэтому, конечно, никто доллары в России не будет запрещать, их ограничение — это абсолютно четкая позиция нашего руководства. Население может спать спокойно, особенно если деньги в банке», — сказал г-н Костин.

Процесс дедолларизации является длительным, отметил спикер.

Г-н Костин также подчеркнул, что не нужно допускать обвалов рубля.

«Более широкое использование рубля и использование российских площадок дает больше бизнеса российским банкам, повышает конкурентные условия и, кстати, способствует стабилизации нашей валюты в силу того, что спрос на рубли будет более высокий», — сказал глава ВТБ.

3 октября глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил, что министерство вместе с Минфином и Банком России уже подготовили предложения по дедолларизации экономики, пишет znak.com.

Впервые свои предложения по дедолларизации российской экономики озвучил глава ВТБ Андрей Костин в разговоре с Путиным.

Костин предлагал прежде всего исключить доллар из расчетов с иностранными государствами, затем — обеспечить российскую «прописку» крупнейшим российским холдингам. И президент, по его словам, «в целом» поддержал его идею.

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