Глава ВТБ разъяснил, откажется ли Россия полностью от доллара

«Нельзя пугать народ полным уходом от доллара. Это невозможно сделать, это утопически. Я же реалист, я работаю в банковском секторе. Поэтому, конечно, никто доллары в России не будет запрещать, их ограничение — это абсолютно четкая позиция нашего руководства. Население может спать спокойно, особенно если деньги в банке», — сказал г-н Костин.