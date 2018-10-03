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СМИ узнали о планах российского правительства по отказу от доллара

Премьер-министр РФ «через одну-две недели» может утвердить проект документа по отказу от доллара, сообщает The Bell. Впервые свои предложения по дедолларизации российской экономики озвучил глава ВТБ Андрей Костин в разговоре с Путиным.

Доллары.
Доллары.
СС0

В обсуждении участвуют ЦБ, ВТБ и другие крупнейшие банки, а также экспортеры, уточнили собеседники агентства. По их сведениям, план также предусматривает облегчение валютного контроля и либерализацию валютного законодательства.

Как говорилось и ранее, о полном отказе от иностранной валюты речи не идет. Костин предлагал прежде всего исключить доллар из расчетов с иностранными государствами, затем — обеспечить российскую «прописку» крупнейшим российским холдингам. И президент, по его словам, «в целом» поддержал его идею.

Правительство намерено перевести расчеты с крупнейшими торговыми партнерами России — Китаем и ЕС — в юани и евро, а со странами ЕАЭС — в рубли, объясняют собеседники. Еще одна цель — создать удобные механизмы, которые позволят бизнесу без лишних потерь осуществлять расчеты в любых валютах.

Для этого, в частности, предлагается создать на уровне центральных банков механизмы, которые дадут доступ к ликвидности в валюте другой страны, чтобы исчезла необходимость закупать ее на валютных рынках.

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