В правительстве во главе с Медведевым придумали, как спасти экономику от санкций

В российском правительстве, возглавляемом Дмитрием Медведевым, разрабатывают ряд мер, направленных на защиту экономики от санкций.

В первую очередь, поддержку окажут банкам и крупным российским холдингам, которые смогут получить налоговые льготы.

Варианты

В правительстве готовятся к нескольким вариантам санкций — самым жестким, средним и мягким, рассказал источник «Известий».

Переход на рубль

В плане по спасению экономики также значится вопрос о переходе на расчеты в нацвалюте, пишет издание. По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, его ведомство совместно с Минфином и Центробанком уже прорабатывают предложения по дедолларизации экономики. Министр считает, что принятые стимулирующие экономику меры будут удобны для российских компаний.

Орешкин подчеркнул, что сейчас полностью от доллара отказаться невозможно, однако можно производить расчеты с Китаем и Европой в национальной валюте.

Налоговый режим

Также обсуждается создание комфортного налогового режима для возврата капитала в страну. Для этого созданы специальные административные районы (офшоры) на островах Русский Приморского края и Октябрьский Калининградской области. В правительстве считают, что такая работа будет «комфортна» для холдингов, и бюджет страны не пострадает.

План поддержки не будет иметь формального статуса, и он не пишется к конкретному сроку, уточнил источник издания, пишет ura.ru.

В конце сентября власти США приняли новую порцию санкций и внесли в черный список еще 27 человек и шесть компаний из России. Они связаны с российским «оборонным и разведывательным сектором».

США анонсировали новые санкции за применение химического оружия в августе. Ограничения вводятся в два этапа. Первый вступил в силу с 27 августа: введен запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, относящихся к национальной безопасности.