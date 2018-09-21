Америка расширила санкции против России

Власти США приняли новую порцию санкций и внесли в черный список еще 27 человек и шесть компаний из России. Они связаны с российским «оборонным и разведывательным сектором», передает РИА Новости

В списке есть Игорь Коробов, начальник главного управления Генштаба, «Оборонлогистика», «Комсомольский авиазавод Гагарина» (там производят самолеты «Сухой»), а также ЧВК Вагнера.



Кроме того, за связи с российской разведкой в список попали агентства интернет-исследований Concord Management and Consulting и Concord Catering. Ранее против этих компаний власти США выдвинули обвинения во вмешательстве в выборы в 2016 году.

В Госдепе отметили: попадание в черный список подразумевает, что США могут ввести «ограничительные меры» в отношении каждого, кто сотрудничает с фигурантами из санкционного списка.

Напомним, США анонсировали новые санкции за применение химического оружия в августе. Ограничения вводятся в два этапа. Первый вступил в силу с 27 августа: введен запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, относящихся к национальной безопасности.