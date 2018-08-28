Пенсионерки из «Отряда Путина» в ответ на санкции США сожгли несколько iPhone и iPad/

Сначала пожилая женщина сдает на утилизацию свой iPhone. «Не жалко вражескую аппаратуру», — говорит она и получает одобрение: «Если не жалко, будем бомбить».

С криком «Не нужна нам американская продукция!» одна из женщин с размаху разбила планшет об землю. Другая участница пожилого возраста достала из сумочки пистолет «Маузер», которым и «добили» технику.

Мы собрались на эту акцию в ответ на американские санкции. Пусть народ Америки посмотрит, что мы можем с ними сделать. Россия без вас проживет, а вы без России — никогда, — сказала одна из женщин.