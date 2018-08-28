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Пенсионерки из «Отряда Путина» в ответ на санкции США сожгли несколько iPhone и iPad

Участники общественного движения «Отряды Путина» разбили и сожгли несколько iPhone и iPad и сняли это на видео. Так активисты ответили на вступившие в силу накануне новые антироссийские санкции со стороны США, пишет Ura.ru.

Пенсионерки из «Отряда Путина» в ответ на санкции США сожгли несколько iPhone и iPad/
Пенсионерки из «Отряда Путина» в ответ на санкции США сожгли несколько iPhone и iPad/
Скриншот с видео Ura.ru, vk.com

Сначала пожилая женщина сдает на утилизацию свой iPhone. «Не жалко вражескую аппаратуру», — говорит она и получает одобрение: «Если не жалко, будем бомбить».

С криком «Не нужна нам американская продукция!» одна из женщин с размаху разбила планшет об землю. Другая участница пожилого возраста достала из сумочки пистолет «Маузер», которым и «добили» технику.

Мы собрались на эту акцию в ответ на американские санкции. Пусть народ Америки посмотрит, что мы можем с ними сделать. Россия без вас проживет, а вы без России — никогда, — сказала одна из женщин.

После этого в ведро бросили продукцию Apple и сожгли ее.

Напомним, 16 мая краснодарские члены организации «Отряды Путина» провели акцию по закапыванию в землю портретов тех, кого они называют злом. Зарыли снимки Дональда и Иванки Трамп, оппозиционера Алексея Навального и создателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

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