Пенсионерки из «Отряда Путина» в ответ на санкции США сожгли несколько iPhone и iPad/

Сначала пожилая женщина сдает на утилизацию свой iPhone. «Не жалко вражескую аппаратуру», — говорит она и получает одобрение: «Если не жалко, будем бомбить».
С криком «Не нужна нам американская продукция!» одна из женщин с размаху разбила планшет об землю. Другая участница пожилого возраста достала из сумочки пистолет «Маузер», которым и «добили» технику.
Мы собрались на эту акцию в ответ на американские санкции. Пусть народ Америки посмотрит, что мы можем с ними сделать. Россия без вас проживет, а вы без России — никогда, — сказала одна из женщин.
После этого в ведро бросили продукцию Apple и сожгли ее.
Напомним, 16 мая краснодарские члены организации «Отряды Путина» провели акцию по закапыванию в землю портретов тех, кого они называют злом. Зарыли снимки Дональда и Иванки Трамп, оппозиционера Алексея Навального и создателя мессенджера Telegram Павла Дурова.