Читайте нас в соцсетях
25 августа
Новости
Вся лента
Политика
286

Стало известно, когда вступят в силу новые санкции против России

Новые санкции против России вступят в силу 27 августа. Это произойдет после официальной публикации в Федеральном регистре, пишет РИА Новости со ссылкой на собеседника в Госдепартаменте США. Ранее ожидалось, что санкции вступят в силу 22 августа.

Белый дом.
Белый дом.
static.tonkosti.ru

8 августа госдепартамент объявил, что США введут новые санкции против России из-за якобы использования Россией химоружия в Солсбери.

Сообщалось, что ограничительные меры могут привести к снижению уровня дипломатических отношений, запрету на полеты в США российской авиакомпании «Аэрофлот» и почти полному прекращению американского экспорта.

Позднее на сайте Конгресса США опубликовали законопроект с новыми антироссийскими санкциями. Документ называется «Об усилении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на Российскую Федерацию».

Законопроект предусматривает меры против российских политиков, чиновников, бизнесменов и компаний, связанных с российскими энергопроектами. Кроме того, речь идет о санкциях против российского государственного долга и запрете на выдачу американцам лицензий на участие в проектах по добыче нефти в России.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка