Стало известно, когда вступят в силу новые санкции против России

8 августа госдепартамент объявил, что США введут новые санкции против России из-за якобы использования Россией химоружия в Солсбери.
Сообщалось, что ограничительные меры могут привести к снижению уровня дипломатических отношений, запрету на полеты в США российской авиакомпании «Аэрофлот» и почти полному прекращению американского экспорта.
Позднее на сайте Конгресса США опубликовали законопроект с новыми антироссийскими санкциями. Документ называется «Об усилении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на Российскую Федерацию».
Законопроект предусматривает меры против российских политиков, чиновников, бизнесменов и компаний, связанных с российскими энергопроектами. Кроме того, речь идет о санкциях против российского государственного долга и запрете на выдачу американцам лицензий на участие в проектах по добыче нефти в России.