Стало известно, когда вступят в силу новые санкции против России

Новые санкции против России вступят в силу 27 августа. Это произойдет после официальной публикации в Федеральном регистре, пишет РИА Новости со ссылкой на собеседника в Госдепартаменте США. Ранее ожидалось, что санкции вступят в силу 22 августа.

8 августа госдепартамент объявил, что США введут новые санкции против России из-за якобы использования Россией химоружия в Солсбери.

Сообщалось, что ограничительные меры могут привести к снижению уровня дипломатических отношений, запрету на полеты в США российской авиакомпании «Аэрофлот» и почти полному прекращению американского экспорта.

Позднее на сайте Конгресса США опубликовали законопроект с новыми антироссийскими санкциями. Документ называется «Об усилении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на Российскую Федерацию».

Законопроект предусматривает меры против российских политиков, чиновников, бизнесменов и компаний, связанных с российскими энергопроектами. Кроме того, речь идет о санкциях против российского государственного долга и запрете на выдачу американцам лицензий на участие в проектах по добыче нефти в России.