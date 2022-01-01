В России увеличили взносы по обязательным пенсионному и медицинскому страхованию

В России с 1 января 2022 года для граждан увеличили взносы по обязательным пенсионному (ОПС) и медицинскому (ОМС) страхованию, сообщает РИА «Новости» .

Фиксированный взнос по ОПС и ОМС увеличили для граждан, осуществляющих частную практику. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс начали действовать с 1 января.

«Речь идет о категории людей, которые осуществляют страховые выплаты на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование в государственные внебюджетные фонды, но не вносят взносы за сотрудников, которых у них нет», — объяснил руководитель рабочей группы по развитию ОМС во Всероссийском союзе страховщиков Александр Трошин.

Речь идет об индивидуальных предпринимателях, адвокатах, арбитражных управляющих, нотариусах и других категорий граждан, осуществляющих частную практику.

Цель повышения взносов — увеличить поступления в фонды для выполнения социальных обязательств государства.

Согласно поправкам, размер взносов на ОПС с 2022 года вырос на 6,2% относительно 2021 года и на 6,7% вырастет в 2023 году относительно 2022 года.

Таким образом, россияне, осуществляющие частную практику, в 2022 году должны внести 34 445 рублей, в 2023 году — 36 723 рублей.

Страховые взносы на ОМС составят за 2022 год — 8 766 рублей, за 2023 год — 9 119 рублей.

Главы крестьянских (фермерских) хозяйств, уплачивающие страховые взносы за себя и каждого члена хозяйства, должны будут уплатить аналогичные суммы по ОПС и ОМС.