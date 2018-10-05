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В России вырастут цены на топливо

Независимые продавцы топлива просят российские власти отменить заморозку цен на автозаправочных станциях (АЗС). Свою позицию предприниматели объяснили ростом оптовых цен на зимнее дизельное топливо, которое сделает его продажу в рознице невыгодной.

Митинг против повышения цен на бензин в Барнауле.
Митинг против повышения цен на бензин в Барнауле.
altapress.ru

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша направил письмо премьер-министру Дмитрию Козаку, в котором указал на проблемы.

Существует тенденция к тому, что клиенты начали уходить с независимых АЗС на заправки крупных нефтяников, сообщает представитель отрасли в письме. В то же время эксперты называют рост цен обычным при переходе НПЗ с летнего на зимнее дизтопливо, пишет «Коммерсант».

Ранее вице-премьер правительства России Дмитрий Козак рассказал о запланированном повышении акцизов на топливо, пишет ura.ru. С 1 января 2019 года тарифы вырастут до 11 892 рублей за тонну дизельного топлива и до 8 258 рублей за тонну бензина.

В целом по стране в конце лета бензин стоил 43,27 рубля за литр, дизельное топливо — 44,53 рубля за литр.

Ранее эксперты отметили, что розничные продавцы бензина и дизеля сейчас работают себе в убыток, а с нового года цены могут все же вырасти из-за увеличения акцизов и налогового маневра в нефтяной отрасли.

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