В России вновь придумали, как заставить людей платить больше. На этот раз подорожает доставка

Доставка товаров на дом, ставшая популярной у россиян в период самоизоляции, не могла не заинтересовать чиновников, пишут « Известия ».

Доставка товаров повседневного спроса в России может подорожать в два раза — сейчас в среднем по России берут 300−350 рублей.

«По данным ритейлеров, из-за новых СанПиНов по предоставлению услуг населению — проект уже находится на утверждении в Роспотребнадзоре — доставка товаров из магазинов может подорожать вдвое, в среднем до 600 рублей», — пишет издание.

Документ разработал Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения.

Доставка еды. CC0.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) написала письмо главному санитарному врачу Анне Поповой, в котором отмечает «излишние требования» инициативы.

Согласно новым требованиям, бытовую химию нельзя перевозить на автомобилях, доставляющих продукты питания. Таким образом, эти категории товаров придется привозить покупателям на разных машинах.

В Роспотребнадзоре изданию пояснили, что при совместной перевозке, в том числе ручной, существует риск загрязнения продуктов питания веществами, которые могут вызвать у человека аллергическую или токсическую реакцию.

Однако в ассоциации заявили, что при совместной доставке прямой контакт химии и продуктов исключен — товары защищены первичной и вторичной упаковкой, а также их размещают в разных секциях автомобиля.

«Интернет-компании нацелены на оптимизацию бизнеса и снижение логистических расходов, чтобы удешевить доставку. Это делается в основном за счет расширения ассортимента, который предлагается покупателям», — отметил президент АКИТ Артем Соколов.

Доставка от Деда Мороза. архив интернет-магазина Galaxy22

Ритейлеры также отметили, что интерес чиновников проявился в то время, как отрасль интернет-торговли начала бурно развиваться.

В целом же, нововведение отразится в конечном счете на покупателях — и пока еще точно неизвестно, насколько сильно, ведь это также зависит от потерь не только представителей торговли, но и работников доставки.

«Если новые ограничения коснутся курьерских служб, которые везут товары покупателям, то различный транспорт понадобится и им. В итоге доставка подорожает — более того, она станет неудобной: вместо одного заказа придется принимать несколько и, скорее всего, в различное время», — пояснил пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко.

Ранее в России на 55% подорожали канцелярские принадлежности для первоклассников.