В России завершили сев яровых, коронавирус не помешал

Посевная кампания 2020 года в России практически завершена. В общей сложности засеяно более 50 млн га яровых культур, что составляет 97% от планового показателя, сообщает федеральный минсельхоз.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отметил, что посевная проводилась в сложной обстановке из-за пандемии коронавируса во всех регионах страны. Но аграрии все-таки не сорвали эту кампанию. Более того, на юге России и в регионах Северного Кавказа стартует уборочная кампания.

Единственным негативным фактором стала засуха, которая наблюдалась весной в ряде регионов России, в том числе в Алтайском крае.

Также министр отметил, что к посевной кампании 2020 года аграрии должны были в значительной степени обновить сельхозтехнику. Об этом свидетельствует статистика кредитования.

На 15 июня, отметили в минсельхозе, одобрены заявки по краткосрочным кредитам на общую сумму 295,3 млрд рублей, а по инвестиционным кредитам — на 143,8 млрд рублей. При этом краткосрочных кредитов было выдано на 180,2 млрд рублей, что на 41% больше, чем на аналогичную дату 2019 года