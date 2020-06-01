В России значительно выросло тепличное производство овощей

С начала года в России собрано около 508 тыс. тонн овощей, выращенных в тепличных условиях. По сравнению с 2019 годом в период за январь-май рост производства составил 19%, сообщает Минсельхоз России.

Производство огурцов составило 350 тыс. тонн, а томатов — 149 тыс. тонн, по данным чиновников. В 2019 году в России было собрано в теплицах, 1,14 млн тонн овощей, по всем прогнозам в 2020 году эта цифра может увеличиться на 10−12%.

В числе ведущих регионов страны по этому показателю — Липецкая область (59,8 тыс. тонн), Московская область (43,8 тыс. тонн), Волгоградская область (34,8 тыс. тонн), Калужская область (26,1 тыс. тонн), Ставропольский край (26 тыс. тонн) и Краснодарский край (25,8 тыс. тонн).

Алтайский край пока не входит в этот список в связи со сложной ситуацией вокруг тепличного комбината «Индустриальный». Некогда крупное хозяйство, на которое возили премьер-министра Дмитрия Медведева, переживает непростой процесс смены владельца. Как известно, новым арендатором «Индустриального» будет группа компаний «Горкунов» из Новосибирска.