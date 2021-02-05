В российском регионе ввели нормы на бензин

На некоторых заправках в Хабаровском крае начали вводить нормы на топливо, сообщает dvhab .

На одних АЗС отдают по 20 литров в одни руки, на других — чуть больше.

Такие меры связаны с намерением предотвратить дефицит бензина и не допустить спекуляций на фоне бензинового коллапса, случившегося в крае в последние дни.

Ситуация с бензином в регионе настолько осложнилась, что в соцсетях активизировались перекупщики. Сначала бензин продавали по 100 рублей за литр, потом расценки увеличились еще больше, отмечает издание со ссылкой на хабаровчан, пишет «Росбалт».

Местные жители рассказывают, что некоторые АЗС в Хабаровске вывесили таблички с указанием, что «больше 20 литров не продают».

Что произошло

Перебои с топливом в регионе начались с 18 января из-за работ по модернизации на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе. С 27 января на заправках выросли километровые очереди. Часть АЗС закрылась из-за отсутствия топлива.

Нефтеперерабатывающий завод должен был возобновить выпуск с 1 февраля, однако пока не вошел в производственный цикл.