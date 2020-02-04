В Рубцовске запустили новое литейное производство

3 февраля в Рубцовске состоялся торжественный запуск нового литейного производства на «Рубцовском заводе запасных частей». Проект реализовало объединение сельхозмашиностроительных компаний «Алмаз», сообщил сайт правительства Алтайского края. Запланированный объем производства — 350−400 тонн литья в месяц.

Литейный комплекс находится в реконструированном здании бывшего завода автотракторного электрооборудования (АТЭ) площадью более 2,7 тыс. кв. метров. В него входят:

плавильное отделение с тремя индукционными плавильными установками по два узла емкостью 450 кг,

формовочное прозводство с уникальным автоматическим программируемым формовочным столом,

вспомогательное отделение с дробеочистным , обрезным и другим оборудованием.

Литейный комплекс специализируется на изготовлении отливок сложной конфигурации массой от 0,1 до 400 кг из стали и чугуна. Он будет обеспечивать как потребность собственного производства объединения «Алмаз», так и сторонних потребителей. Высокая степень автоматизации производственных процессов позволит обеспечить выпуск 3,6 тонн годных отливок в год.

На предприятии создадут 155 новых рабочих мест. В открытии производства принял участие заместитель председателя регионального правительства Александр Климин.

Что такое объединение компаний «Алмаз»

«Алмаз» — объединение компаний сельхозмашиностроительной сферы, специализирующихся на проектировании, производстве и сбыте почвообрабатывающей техники и запасных частей. В объединение входят Торговый дом «Алмаз», «Рубцовский завод запасных частей» и «Рубцовский проектно-конструкторский технологический институт».



«Рубцовский завод запасных частей» занимает одну из ведущих позиций в рейтинге производителей сельхозтехники в России и входит в «Ассоциацию Росагромаш», объединяющую крупнейшие сельхозмашиностроительные предприятия страны.

Завод производит свыше 40 моделей почвообрабатывающей техники и более 230 наименований запасных частей. Предприятие ежегодно выпускает 3,6 млн. единиц запасных частей и более 1,5 машин, которые поставляются в большинство регионов России и ряд стран СНГ.