В Санкт-Петербурге начинается ажиотаж вокруг алтайской гречки

Владельцы торговых сетей Санкт-Петербурга ожидают в ближайшие дни значительного повышения цен на гречневую крупу. Это произойдет в течение октября и ноября. О росте цен их уже уведомили алтайские производители гречневой крупы, пишет «Фонтанка».

По словам федераьных и местных ретейлеров, они получили уже уведомления о повышении цен на гречку и гречневые хлопья примерно на 20−50%. В частности, такие письма им присал торговый дом «Алтайская сказка».

«В своих письмах производители и дистрибьюторы ссылаются на дефицит на рынке сырья. Из-за сокращения посевных площадей и низкой урожайности цены на гречиху взлетели на 82%, сообщают они. Чтобы не накапливать убытки, поставщики вынуждены просить ретейлеров принять новые условия», — пишет «Фонтанка».

«В сезоне-2018/19 производство гречки снизилось с 506 тысяч тонн до 467 тысяч тонн», — говорит исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Уборочная кампания этого года в Алтайском крае еще не закончена. Но вряд ли она серьезным образом повлияет на рыночные цены.

Напомним: по данным минсельхоза Алтайского края, на 1 июля в регионе имелось порядка 200 тыс тонн гречихи. Этого вполне достаточно, чтобы местные предприятия могли работать без перебоев 2−3 месяца.

Относительно нового урожая в ведомстве прогнозов пока не дают. Министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев отмечает: засуха гречиху почти не затронула. В степной кулундинской зоне, которая пострадала в этом году больше всего, она практически не выращивается.

Единственная проблема, которую констатируют сейчас аграрии, связана с высокой температурой в период цветения и опыления гречихи. Но насколько это скажется на итоговом сборе, говорить рано.

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