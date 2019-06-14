В Сбербанке решили отказаться от традиционных банкоматов

Главной особенностью ресайклеров является то, что они работают по усовершенствованной технологии приема и выдачи денежных средств — деньги, внесенные одним клиентом, потом используются для выдачи банкнот другому человеку.
Ресайклеры надежнее обычных банкоматов, к тому же их нужно меньше «перезаряжать», заявил Кузнецов агентству РИА Новости.
«Поэтому мы давно приняли решение, что будем постепенно выводить банкоматы и постепенно перегружать нашу сеть самообслуживания в рамках планового обновления на ресайклеры», — рассказал зампред Сбербанка.
Кузнецов отметил, что процесс замены одних аппаратов на другие будет происходить постепенно, в соответствии с планом, пишет politexpert.net. Ранее Сбербанк прокомментировал возможную блокировку вкладов.