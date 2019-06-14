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Экономика

В Сбербанке решили отказаться от традиционных банкоматов

Сбербанк в рамках планового обновления сети самообслуживания будет постепенно переводить традиционные устройства на ресайклеры — банкоматы для самоинкассации, рассказал зампред правления кредитного учреждения Станислав Кузнецов.

Банкомат.
Банкомат.
СС0

Главной особенностью ресайклеров является то, что они работают по усовершенствованной технологии приема и выдачи денежных средств — деньги, внесенные одним клиентом, потом используются для выдачи банкнот другому человеку.

Ресайклеры надежнее обычных банкоматов, к тому же их нужно меньше «перезаряжать», заявил Кузнецов агентству РИА Новости.

«Поэтому мы давно приняли решение, что будем постепенно выводить банкоматы и постепенно перегружать нашу сеть самообслуживания в рамках планового обновления на ресайклеры», — рассказал зампред Сбербанка.

Кузнецов отметил, что процесс замены одних аппаратов на другие будет происходить постепенно, в соответствии с планом, пишет politexpert.net. Ранее Сбербанк прокомментировал возможную блокировку вкладов.

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