В 90 селах Алтайского края запустили сеть LTE

Компания МТС объявляет о масштабном расширении LTE-покрытия на территории Алтайского края. Мобильную связь и высокоскоростной мобильный интернет МТС получили жители 90 населенных пунктов, в каждом из которых проживают менее 500 человек.

Наибольшее количество новых интернет-локаций — девять — насчитывается на карте Топчихинского района, в Алтайском районе — шесть, в Тюменцевском — пять, по три села в Косихинском, Тальменском, Баевском, Троицком, Благовещенском, Краснощековском районах и других.

Теперь еще порядка сорока пяти тысяч жителей края смогут на высокой скорости пользоваться повседневными цифровыми сервисами: слушать музыку, смотреть фильмы и сериалы онлайн, общаться с друзьями или близкими через мессенджеры, узнавать последние новости через интернет, пользоваться порталами государственных услуг.