15 сентября
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Экономика

В 90 селах Алтайского края запустили сеть LTE

Компания МТС объявляет о масштабном расширении LTE-покрытия на территории Алтайского края. Мобильную связь и высокоскоростной мобильный интернет МТС получили жители 90 населенных пунктов, в каждом из которых проживают менее 500 человек.

Вышка.
Вышка.
Фото: ru.freepik.com, автор jannoon028.

Наибольшее количество новых интернет-локаций — девять — насчитывается на карте Топчихинского района, в Алтайском районе — шесть, в Тюменцевском — пять, по три села в Косихинском, Тальменском, Баевском, Троицком, Благовещенском, Краснощековском районах и других.

Теперь еще порядка сорока пяти тысяч жителей края смогут на высокой скорости пользоваться повседневными цифровыми сервисами: слушать музыку, смотреть фильмы и сериалы онлайн, общаться с друзьями или близкими через мессенджеры, узнавать последние новости через интернет, пользоваться порталами государственных услуг.

В сельской местности проживает более 40% жителей Алтайского края, далеко не все из них сейчас имеют возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом. Уверен, что жителям малых и удаленных населенных пунктов должны быть доступны сервисы, которыми уже давно пользуются горожане. Мы планируем и дальше улучшать качество связи в крае, особенное внимание уделяя малым селам, где мобильный интернет является единственным способом выхода в сеть, — отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

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