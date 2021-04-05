В Сибири имущество оборонного завода выставили на торги, чтобы оплатить налоги

В Новосибирске имущество оборонного предприятия АО «15 центральный автомобильный ремонтный завод» решили продать для погашения долга перед ФНС, пишет « Интерфакс-Сибирь ».

Имущество предприятия, признанного банкротом, выставили на торги с начальной ценой 848,28 млн рублей.

«Торги будут проходить в формате закрытого публичного предложения. Заявки принимаются с 12 мая по 23 июня», — следует из материалов единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Продают земельный участок, более 1 тыс. единиц техники и оборудования, складские помещения, котельные, производственные цеха и общежитие.

Заявление о признании завода банкротом подали в июне 2017 года — из-за задолженности в размере 6,47 млн рублей.

В январе 2019 года предприятие признали банкротом. В марте 2020 года подключилась ФНС с требованием оплатить долг в размере 506,4 млн рублей за счет имущества.

Учредителем завода является Минобороны РФ, профинансировавшее АО «15 ЦАРЗ» на 834,4 млн рублей, однако должник передал РФ акции только на 328 млн рублей.

Ранее в Бийске за 1,5 млрд рублей решили продать имущество многострадального Трамвайного управления.