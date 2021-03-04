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Экономика

В Сибири ликеро-водочного магната отправили в колонию из-за налогов на 1,1 млрд рублей

В Омске экс-директора ликеро-водочного завода, придумавшего прибыльную схему, отправили на 5 лет в колонию за неуплату налогов, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Церковь в тюрьме.
Церковь в тюрьме.
Михаил Хаустов

Бывшего гендиректора ликеро-водочного завода «Оша» Андрея Аверченко отправили в колонию на 5 лет и 6 месяцев.

«В период с 2014 года по 2015-й разработал схему по сокрытию выручки предприятия от производства около 53 млн литров алкогольной продукции. Кроме того, вносил заведомо ложные сведения в бухгалтерские документы, а также в декларации по уплате налога на добавленную стоимость», — рассказали в региональной прокуратуре.

Это позволило предприятию уклониться от уплаты налогов на сумму более 1,1 млрд рублей.

Аверченко вину не признал и ущерб не возместил. В феврале 2019 года его осудили на 3 года за аналогичное преступление — сокрытие от уплаты налогов в размере 300 млн рублей.

По совокупности наказаний суд окончательно приговорил бизнесмена к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима.

Ранее в Алтайском крае бизнесвумен отправили под суд за уклонение от налогов на 18 млн рублей.

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