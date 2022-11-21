В Сибири оценивают возможность восстановления советской системы малой авиации

Ассоциация «Сибирское соглашение» по заказу губернаторов всех регионов Сибирского федерального округа (СФО) изучает возможность восстановления системы внутрирегиональных авиаперелетов, в том числе, в Алтайском крае.

Хорошо забытое старое

Недавно Алтайский край облетела новость о планах города-курорта Яровое наладить авиасообщение с другими городами. В региональном минтрансе рассказали, откуда берутся подобные слухи.

Замглавы ведомства Дмитрий Коровин указал, что «Сибирское соглашение» проводит оценку целесообразности восстановления внутрирегиональных перевозок в Сибири. В Алтайском крае было отобрано семь перспективных площадок, на три из них выезжали специалисты ассоциации: в Белокуриху, Михайловку и Яровое.

Они проводили натурные съемки и оценивали затраты на восстановление малых аэропортов. Вторым этапом будет проведена оценка себестоимости перевозки. Однако, по словам Дмитрия Коровина, пока все это больше теоретические изыскания.

Делайте расчеты. Depositphotos.

А нужны ли нам самолеты?

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов уточнил, что в настоящее время конкретных планов по развитию маршрутов малой авиации в регионе нет. Ни по рейсам между Барнаулом и Горно-Алтайском, ни по Яровому.

Дмитрий Коровин отметил, что малая авиация актуальна для удаленных и недоступных районов. Если говорить о Сибири — для северных частей Томской области, Красноярского края. Для Алтайского края с его разветвленной сетью дорог (первое место по СФО по их протяженности) это неактуально и очень дорого.

Вместе с тем, сам же замминистра признал, что, например, в Белокурихе авиаплощадка не просто пользуется спросом, но и активно развивается. «Новапорт» совместно с «Белокуриха Авиа» даже прорабатывают возможность устройства там взлетно-посадочной полосы из асфальтобетона.