В «сладких» компаниях депутата АКЗС полгода не выплачивали зарплату. Возбуждены уголовные дела

В Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении руководителя кондитерской компании «Алтай-Сдобри», сообщает региональный СК. Учредителем предприятия является депутат АКЗС Альберт Лунев

Луневу принадлежат две кондитерские компании — «Алтай-Сдобри» и «СПТК-Кондитер».

Что касается первой организации, то там «предприниматель не выплатил заработную плату 16 сотрудникам предприятия».

«Задолженность перед работниками составила не менее 773 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело в отношении директора, подозреваемого в <…> полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы, совершенной из корыстной или иной личной заинтересованности», — рассказали в ведомстве.

«По месту нахождения организации и месту жительства подозреваемого» провели обыски — изъяли бухгалтерскую документацию.

На товарно-материальные ценности, которые тоже изъяли, планируют наложить арест — чтобы обеспечить исполнение наказания в виде штрафа.

Альберт Лунев , депутат АКЗС , глава компании «СПТК» altapress.ru

Как уточнили в алтайской прокуратуре, права работников ущемили не только в «Алтай-Сдобри», но и в «СПТК-Кондитер».

«Заработная плата работникам организаций в полном размере не выплачивалась с октября 2020 года», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Руководителям компаний внесли представления об устранении нарушений трудового законодательства, а также обязали выплатить зарплаты и денежную компенсацию.

Кроме того, прокуратура намерена решать вопрос в судебном порядке. В СК заверили, что предпримут все меры по восстановлению прав работников кондитерских компаний.

Ранее Алтайский край попал в последнюю десятку рейтинга зарплат среди провинциальных городов.