14 сентября 16°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

В соцсетях посмеялись над словами патриарха Кирилла о роли «Газпрома» в возрождении духовности России

Духовное возрождение России после упадка 1990-х годов стало возможно во многом благодаря энергетической промышленности, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пишет «Интерфакс».

Патриарх Кирилл.
Патриарх Кирилл.
patriarchia.ru

«Духовное возрождение, конечно, стало одной из побед, которые одержал тогда (в 90-е годы) наш народ, преодолевая трудности бытия и входя в новые условия жизни нашего Отечества. И, конечно, в этом движении вперед, в развитии экономики, сыграл огромную, может быть решающую, роль „Газпром“, газовая индустрия, энергетика наша… Если бы, может быть, не было этого первичного капитала, Богом заложенного в наших недрах, по промыслу Божественному, то, наверное, откуда было бы взяться материальным ценностям, которые были необходимы для поддержания экономики, вооруженных сил, безопасности, обеспечения определенного уровня жизни людей», — заявил патриарх.

И добавил, что «возрождение России сопровождалось возрождением веры». И в этом процессе, убежден патриарх, «очень большую роль сыграл „Газпром“ и играет до сих пор».

Такое заявление патриарх Кирилл сделал 13 сентября после малого освящения архиерейского подворья храма Святой Троицы на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, пишет «Росбалт».

В соцсетях, комментируя слова Кирилла, шутят и возмущаются.

«Невыносимо прекрасно»,"Нужно по храму возле каждой компрессорной станции"", — отреагировали комментаторы на заявление патриарха.

Ранее призвавшего патриарха Кирилла задекларировать доходы священника обвинили в употреблении наркотиков и запретили в служении.

Романа Степанова сослали псаломщиком в Свято-Троицкий мужской монастырь Чебоксар. Его дело будет рассматривать церковный суд.

Священник сообщил, что РПЦ не должна быть «закрытой организацией, в которой затемняется, замалчивается и забалтывается беззаконие, злоупотребление».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость