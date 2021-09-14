В соцсетях посмеялись над словами патриарха Кирилла о роли «Газпрома» в возрождении духовности России

«Духовное возрождение, конечно, стало одной из побед, которые одержал тогда (в 90-е годы) наш народ, преодолевая трудности бытия и входя в новые условия жизни нашего Отечества. И, конечно, в этом движении вперед, в развитии экономики, сыграл огромную, может быть решающую, роль „Газпром“, газовая индустрия, энергетика наша… Если бы, может быть, не было этого первичного капитала, Богом заложенного в наших недрах, по промыслу Божественному, то, наверное, откуда было бы взяться материальным ценностям, которые были необходимы для поддержания экономики, вооруженных сил, безопасности, обеспечения определенного уровня жизни людей», — заявил патриарх.