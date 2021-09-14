В соцсетях посмеялись над словами патриарха Кирилла о роли «Газпрома» в возрождении духовности России

«Духовное возрождение, конечно, стало одной из побед, которые одержал тогда (в 90-е годы) наш народ, преодолевая трудности бытия и входя в новые условия жизни нашего Отечества. И, конечно, в этом движении вперед, в развитии экономики, сыграл огромную, может быть решающую, роль „Газпром“, газовая индустрия, энергетика наша… Если бы, может быть, не было этого первичного капитала, Богом заложенного в наших недрах, по промыслу Божественному, то, наверное, откуда было бы взяться материальным ценностям, которые были необходимы для поддержания экономики, вооруженных сил, безопасности, обеспечения определенного уровня жизни людей», — заявил патриарх.
И добавил, что «возрождение России сопровождалось возрождением веры». И в этом процессе, убежден патриарх, «очень большую роль сыграл „Газпром“ и играет до сих пор».
Такое заявление патриарх Кирилл сделал 13 сентября после малого освящения архиерейского подворья храма Святой Троицы на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, пишет «Росбалт».
В соцсетях, комментируя слова Кирилла, шутят и возмущаются.
«Невыносимо прекрасно»,"Нужно по храму возле каждой компрессорной станции"", — отреагировали комментаторы на заявление патриарха.
Ранее призвавшего патриарха Кирилла задекларировать доходы священника обвинили в употреблении наркотиков и запретили в служении.
Романа Степанова сослали псаломщиком в Свято-Троицкий мужской монастырь Чебоксар. Его дело будет рассматривать церковный суд.
Священник сообщил, что РПЦ не должна быть «закрытой организацией, в которой затемняется, замалчивается и забалтывается беззаконие, злоупотребление».