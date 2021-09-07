Призвавшего патриарха Кирилла задекларировать доходы священника обвинили в употреблении наркотиков

Митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий запретил в служении настоятеля храма Блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске Романа Степанова, говорится на сайте митрополии.

В указе об отстранении Степанова говорится, что он стремится к популярности и тем самым променял «бесценный дар священства на тщеславие и гордыню». Его также обвинили в употреблении «тяжелых наркотиков», разрушении своего брака и «блудном сожительстве с другой женщиной».

«Все вышеперечисленное несовместимо со священнослужением», — указано в приказе митрополита Чебоксарского и Чувашского Савватия.

В Чебоксарско-Чувашской епархии рассказали «Подъему», что решение об отстранении священника приняли еще 2 сентября, и это никак не связано с его выступлением.

Романа Степанова сослали псаломщиком в Свято-Троицкий мужской монастырь Чебоксар.

Его дело будет рассматривать церковный суд.

Ранее 31-летний Степанов опубликовал видео на YouTube, в котором призвал патриарха Кирилла и других представителей РПЦ раскрыть свои доходы.

Священник сообщил, что РПЦ не должна быть «закрытой организацией, в которой затемняется, замалчивается и забалтывается беззаконие, злоупотребление».

«Благодаря этому мы сможем вернуть доверие людей. Благодаря этому мы сможем победить проблему, которая есть в нашей церкви, это коррупция», — отметил священник.

Степанов подчеркнул, что «очень любит» патриарха Кирилла.

Ранее этот же священник изъявил готовность окрестить и венчать Моргенштерна.