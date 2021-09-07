7 сентября 21°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Призвавшего патриарха Кирилла задекларировать доходы священника обвинили в употреблении наркотиков

Митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий запретил в служении настоятеля храма Блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске Романа Степанова, говорится на сайте митрополии.

Патриарх Кирилл.
Патриарх Кирилл.
patriarchia.ru

В указе об отстранении Степанова говорится, что он стремится к популярности и тем самым променял «бесценный дар священства на тщеславие и гордыню». Его также обвинили в употреблении «тяжелых наркотиков», разрушении своего брака и «блудном сожительстве с другой женщиной».

«Все вышеперечисленное несовместимо со священнослужением», — указано в приказе митрополита Чебоксарского и Чувашского Савватия.

В Чебоксарско-Чувашской епархии рассказали «Подъему», что решение об отстранении священника приняли еще 2 сентября, и это никак не связано с его выступлением.

Романа Степанова сослали псаломщиком в Свято-Троицкий мужской монастырь Чебоксар.

Его дело будет рассматривать церковный суд.

Ранее 31-летний Степанов опубликовал видео на YouTube, в котором призвал патриарха Кирилла и других представителей РПЦ раскрыть свои доходы.

Священник сообщил, что РПЦ не должна быть «закрытой организацией, в которой затемняется, замалчивается и забалтывается беззаконие, злоупотребление».

«Благодаря этому мы сможем вернуть доверие людей. Благодаря этому мы сможем победить проблему, которая есть в нашей церкви, это коррупция», — отметил священник.

Степанов подчеркнул, что «очень любит» патриарха Кирилла.

Ранее этот же священник изъявил готовность окрестить и венчать Моргенштерна.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость