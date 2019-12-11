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11 декабря
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Экономика

В Совфеде справедливые зарплаты для граждан назвали приемлемыми, но невозможными

Размеры зарплат, которые россияне назвали справедливыми, не соответствуют экономическим возможностям страны, пишет RT.

Накопите не меньше трех-шести месячных зарплат.
Накопите не меньше трех-шести месячных зарплат.
Depositphotos.

Об этом несоответствии рассказал председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский, когда комментировал исследование экспертов Общественной палаты о размере справедливой зарплаты.

«Для этого нужны соответствующие экономические возможности самого государства и тех профессий, которые позволят такие средства зарабатывать», — подчеркнул Рязанский.

Напомним, согласно опросу более трети (35%) россиян считают, что справедливый минимум доходов для работающего человека должен превышать 50 тыс. рублей. Для 31% такой является сумма 40−50 тысяч. Еще 20% назвали 30−40 тысяч, а 21−30 тыс. рублей считают «достойными и честными» 10% опрошенных.

Рязанский, говоря о 50 тыс. рублей, согласился, что такая сумма была бы среднеприемлемой для россиян. Однако указал, что для северных территорий этот показатель должен быть увеличен с учетом географической разницы и различных климатических условий.

По словам сенатора, «цифры понятны», но они возможны при наличии определенных условий. А условия, судя по всему, пока что не позволяют.

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