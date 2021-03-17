В столице Алтайского края выставили на продажу большой парк

Объявление появилось на интернет-площадке «Авито» в разделе «Готовый бизнес».
Площадь парка составляет 5,5 гектаров. Все аттракционы находятся в рабочем состоянии и приносят владельцу стабильный доход. Документация в порядке.
Владелец готов рассмотреть и варианты долгосрочной аренды с постепенным выкупом. Продажу «Эдельвейса» он объясняет сменой вида деятельности.
Напомним, что ранее руководитель ассоциации парков Сибири Роман Романов в интервью altapress.ru подробно рассказал о том, как тяжело сложился для этого бизнеса коронавирусный год.