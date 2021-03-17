Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 марта -12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

В столице Алтайского края выставили на продажу большой парк

Парк аттракционов и развлечений «Эдельвейс» продается в Барнауле за 50 млн рублей.

Парк "Эдельвейс".
Парк "Эдельвейс".

Объявление появилось на интернет-площадке «Авито» в разделе «Готовый бизнес».

Площадь парка составляет 5,5 гектаров. Все аттракционы находятся в рабочем состоянии и приносят владельцу стабильный доход. Документация в порядке.

Владелец готов рассмотреть и варианты долгосрочной аренды с постепенным выкупом. Продажу «Эдельвейса» он объясняет сменой вида деятельности.

Напомним, что ранее руководитель ассоциации парков Сибири Роман Романов в интервью altapress.ru подробно рассказал о том, как тяжело сложился для этого бизнеса коронавирусный год.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость